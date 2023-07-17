شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من شراء مصطفى فتحى من التعاون السعودى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم ملف شراء مصطفى فتحى، لاعب الفريق والمعار من التعاون السعودى بشكل نهائى، بعد سلسلة من المفاوضات فى الفترة الماضية.

ويفصل بيراميدز عن التعاقد رسميا مع مصطفى فتحى بعض الرتوش الأخيرة فى المفاوضات مع التعاون السعودى، لحسم الصفقة، خاصة أن هناك بندا فى عقد استعارة اللاعب يمنح الفريق السماوى أحقية شرائه بصفة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته.

وكان مصدر فى الأهلي قد كشف حقيقة الأنباء التى ترددت، خلال الساعات الماضية، حول حصول إدارة النادى على خدمات مصطفى فتحي، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وارتبط اسم مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي المُعار لنادي بيراميدز، بالأهلي على مدار الأيام الماضية، وتحدثت بعض التقارير عن تفاوض الأهلي مع اللاعب الشاب، الذى يُعد أحد أبرز مواهب الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

ورغم أن البعض أكد حصول الأهلي على توقيع مصطفى فتحي وإنهاء الصفقة مع نادي التعاون، إلا أن مصدراً فى الأهلي قال إن الأمر غير صحيح، وأن مصطفى فتحي خارج حسابات الأحمر تماماً.