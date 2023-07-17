شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك سيد عبد الله "نيمار" في الدقيقة 26 قبل أن يضيف إبراهيما نداى الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 32 وقلص سيف تيرى الفارق لفاركو في الدقيقة 60 قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 52 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة، حصدها من 34 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً، وسكنت شباكه 34.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومى على فاركو في محاولة لفرض السيطرة على منطقة المناورات، وانتزاع المبادرة الهجومية في الوقت الذى كوّن فيه فاركو شبكة دفاعية قوية بتواجد 5 لاعبين على خط واحد لإفساد هجمات الفريق الأبيض.

وحاول فريق الزمالك هز شباك فاركو معتمداً على انطلاقات زيزو وإبراهيما نداى وسيف الجزيرى، ولكن فاركو نجح في التصدي لكل الهجمات قبل أن يفك سيد عبد الله نيمار الاشتباك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26.

وشهدت الدقيقة 31 ضغطا من التونسي سيف الدين الجزيرى على دفاع فاركو نجح من خلاله في استخلاص الكرة، وسدد الكرة لترتد من الدفاع وتعود إلى إبراهيما نداى الذى سجل منها الهدف الثانى للفريق الأبيض.

الشوط الثانى

تعرّض سيد عبد الله نيمار للإصابة في الدقيقة 52، غادر على أثرها مباراة فاركو وشارك بدلاً منه أحمد عبد الرحيم "إيشو" وبعدها حاول لاعبو فاركو تقليص الفارق ولكن دفاع الأبيض تصدى لكل هذه المحاولات.

وشهدت الدقيقة 73 تمرير رزقي حمرون الكرة لداخل منطقة جزاء الزمالك من الركلة الثابتة وحوّلها سيف تيري براسية مرت لداخل الشباك، وتعرّض حاتم سكر للطرد فى الدقيقة "90+5".

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما، خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي، خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم.