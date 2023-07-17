شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يغادر مباراة الزمالك و فاركو مصابا و"ايشو" البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد سيد "نيمار" لاعب فريق الزمالك، مباراة فريقه أمام فاركو في الدقيقة 52 عقب الإصابة ودخل في حالة بكاء فى المباراة الذى تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و شارك أحمد عبد الرحيم " إيشو " بديلا له . ويخوض فريق الزمالك المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار" خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو" . بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى : حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون

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