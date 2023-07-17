شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: نلعب على قلب رجل واحد بالأهلى.. وأشكر كولر على ثقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم الدبيس، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على المقاولون بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي شارك فيها أساسيا، بخلاف فوزه ببطولتين مع الأهلي وهما الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

قال الدبيس، في تصريحات لقناة الأهلي، عقب مباراة المقاولون: "الحمد لله على الأداء والمكسب، ربنا كرمنا جميعًا وحصولنا على الدوري لا يعني أننا لا نخوض أي مباراة للفوز، نلعب جميعًا كرجال ولا أحد يُقصر ونلعب على قلب رجل واحد".

وعن تواجده مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، أكد: "الموسم الأول لي أتوّج بدوري 2003 والدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وما زال القادم أفضل بالنسبة لي، وسنلعب للفوز بالثلاث مباريات المتبقية".

واختتم الدبيس تصريحاته قائلا: "أشكر كولر على ثقته وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه وحسن ظن الجمهور".