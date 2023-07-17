شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى بديل فخر الدين بن يوسف فى هجوم بيراميدز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، لتدعيم خط هجومه فى الميركاتو الصيفى الجارى، وفقًا لرغبة البرتغالى جايمى باتشيكو.

ومن المقرر أن يصبح فيستون كالالا بديلاً للتونسى فخر الدين بن يوسف الذى رحل عن صفوف بيراميدز، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق، وعاد إلى بلاده لدراسة العروض التى تلقاها مؤخرًا.

وكانت شبكة "أفريكا سوكر زوون" قد قالت عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر": "حصل نادي بيراميدز على موافقة يانج أفريكانز والمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، صاحب الـ29 عاما، فى فترة الانتقالات وهناك اتصالات بدأت بالفعل".

وأضاف: "تم الاتفاق على التفاصيل المالية ومدة العقد والمكافآت مع ممثلي اللاعب.

يذكر أن ماييلي أنهى بطولة الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2022/2023 مع فريقه وهو هداف البطولة".

ويعد ماييلي على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم لتدعيم خط الهجوم بناءً على طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

وبلغت صفقة الناديين ما يقرب من 1.2 مليون دولار حسبما أكدت تقارير أفريقية أخرى خلال الساعات الماضية.