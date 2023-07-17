شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى كريستوفاو مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 16 هدفا عقب إقامة اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 مباراتين ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر البطولة، حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلى، بينما التقى الزمالك مع فاركو.

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2

تعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفا.

2.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 13 هدفا

3.محمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما 12 هدفا.

4. أحمد الشيخ "غزل المحلة " برصيد 11 هدفا.

5. محمد شريف "الأهلي" وأحمد أمين أوفا "إنبي" وفخري لاكاي بيراميدز ولكل منهم عشرة أهداف.