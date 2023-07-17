شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز عقب انتهاء مباريات الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الأهلى بطولة الدورى الممتاز، عقب تصدره جدول ترتيب البطولة برصيد 81 نقطة عقب إقامة اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 مباراتين، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر البطولة، حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلى، بينما التقى الزمالك مع فاركو.

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2