شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: 21 لاعبا فقط بالقائمة والمقاولون أكثر من دعم المنتخب الأولمبى بلاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه سجل 21 لاعبا فقط في قائمة الفريق هذا الموسم، ويعتمد على الناشئين، وأن المقاولون أكثر ناد دعم المنتخب الأوليمبى.

وقال شوقى غريب، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "المقاولون كان أكثر ناد أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا".

وأضاف مدرب المقاولون العرب: "أحاول أن أخرج ناشئين دائما في الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".

وفاز فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.

سجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود، وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي، وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 من رأسية بعد متابعة ركلة ركنية كريستو.

وسجل طاهر محمد الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون، وتحصّل محمود كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة من أحمد علاء، وتقدم طاهر طاهر لتسديدها، ووضعها في الشباك على يمين أبو السعود، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 4 / 1.