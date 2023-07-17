خبير تحكيمي: المقاولون لم يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان عى مدى صحة مطالبة لاعبو المقاولون بالحصول على ركلة جزاء خلال مباراتهم أمام الاهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال سمير عثمان في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس " : " في لقطة مطالبة المقاولون بإحتساب ركلة جزاء الكرة اصطدمت بيد لاعب الأهلي بالفعل لكنها ارتدت من قدمه أولاً ثم اصطدمت بيده لذلك لا توجد ركلة جزاء في هذه اللعبة وقرار الحكم صحيح ".

وأضاف: " كما أن قرار الغاء هدف محمد شريف في الشوط الأول سليم لأن هناك حالة تسلل ".

وعلق سمير عثمان على ركلة جزاء الأهلي قائلاً: " قرار احتساب ركلة جزاء صحيح ولا يمكن أن يحصل مدافع المقاولون على بطاقة حمراء في هذه اللعبة لأنها احتكاك بين اللاعبين اثناء اللعب ".