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سيف تيري يسجل هدف تعادل فاركو في مرمي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أدرك فريق فاركو هدف التعادل أمام نظيره الزمالك خلال الشوط الثاني في المباراة التي تجمع بينهما حاليا حاليا على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الممتاز للموسم الرياضي الحالي .

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وأحرز سيف تيري هدف التعادل لفاركو من رأسية في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وكان سيف تيري سجل هدف التقدم الأول لفاركو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد صبحي في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني .

تفاصيل الشوط الأول 

وكان الشوط الأول بين الزمالك وفاركو أنتهي بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما سيد عبدالله و السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقتين 25 ، 30 من عمر اللقاء  . 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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