إنبي يضم عيد نهائيا وتامر مصطفى مستمر مع الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي، مفاجأة بتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من نادي الزمالك.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية :العقد الثلاثي مع الزمالك، وعيد موقع من كل الأطراف منذ بداية الموسم.

أحمد عيد

وأضاف مدير الكرة :يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد، وهو موقع منذ بداية الموسم.

وأكمل :تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل، وصفقاتنا لن تزيد عن 5 لاعبين.

وقال :كل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية.