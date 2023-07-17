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إنبي يضم عيد نهائيا وتامر مصطفى مستمر مع الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي، مفاجأة بتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من نادي الزمالك.

وقال إسماعيل في تصريحات  تليفزيونية :العقد الثلاثي مع الزمالك، وعيد موقع من كل الأطراف منذ بداية الموسم.

أحمد عيد

وأضاف مدير الكرة :يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد، وهو موقع منذ بداية الموسم.

وأكمل :تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل، وصفقاتنا لن تزيد عن 5 لاعبين.

وقال :كل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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