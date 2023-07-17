كريستو: حققت 3 بطولات في 6 أشهر مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه يسعى للفوز في جميع مبارياته المقبلة رغم حسمه لقب بطولة الدوري لإنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة.

وقال كريستو في تصريحات عبر قناة “ الأهلي ” : “ انضممت للنادي الأهلي قبل 6 أشهر فقط ورغم ذلك حصدت 3 بطولات حتى الآن ”.

وتابع: “ قدمنا مباراة جيدة امام المقاولون، وكولر تحدث معي ومنحن بعض التعليمات التي قمت بتنفيذها خلال اللقاء ”.

وأضاف كريستو: “ علي معلول يساندني منذ اليوم الأول لي في الاهلي وهو يدعمني بشكل دائم ”.

وأتم: “ علينا الآن أن نستكمل مبارياتنا المتبقية في الدوري لننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة ”.

كوكا يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

حصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته اليوم بالفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى ٨١ نقطة.