إمام عاشور لميدو : هروح للي هيدفع أكتر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي قبل توقيعه إلى النادي الأهلي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الناس محسساني إن الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور من قلب نادي الزمالك" .

وأضاف: "الزمالك مدخلش في مزاد على إمام عاشور، واللاعب منتقلش من الزمالك للأهلي" .

وواصل: "رسالتنا كانت واضحة لإمام عاشور، لو عايز ترجع الزمالك، اطلع وقول واعلنها، لكن اللاعب كانت رسالته واضحة لينا، وقال اللي هيدفع أكتر هروحله، وعشان كدة اختار النادي الأهلي" .

ميدو : إمام عاشور هيفيد الأهلي الفترة المقبلة

واختتم: "إمام عاشور لاعب مختلف وسوف يفيد الأهلي بالطبع فنيا، لكن الزمالك لم يدخل في مزاد لضم اللاعب"



وفي سياق متصل انفرد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، بتفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

وقال ميدو ان إمام وقع لمدة 4 سنوات على الأهلي يحصل خلالهم على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم"