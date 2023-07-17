أيمن الرمادي يعلن رحيله عن أسوان وخوض تجربة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أسوان رحيله عن أسوان وخوض تجربة جديدة.

إقرأ أيضًا..

أيمن الرمادي: أتحمل مسئولية هبوط الفريق للدرجه الثانية

قال الرمادي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا أول من يتحمل مسؤولية هبوط فريق أسوان، وكنت أكافح وأجاهد لصرف مستحقات لاعبي أسوان في منتصف الموسم، ولكن في النهاية كان لدينا أخطاء".

وأضاف: "لم يكن هناك استشفاء بالشكل الأنسب في ظل ضغط المباريات، وكان يجب أن أكون مصرا على تعويض اللاعبين الراحلين في شهر يناير" .

واختتم: "سأخوض تجربة جديدة قريبا، ولكن لم أحدد التجربة حتى الآن".

في سياق متصل هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هبط غزل المحلة وأسوان في الجولة الأخيرة بعد صراع قوي مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي.