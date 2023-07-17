الاتحاد المنستيري يستعد لمواجهة الزمالك بـ 9 صفقات جدد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، أن النادي ضم 9 صفقات جديدة استعدادا للبطولة العربية.

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قال أمير حيزم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا الاستعداد للبطولة العربية منذ أسبوع ونسعى للظهور بصورة طيبة".

وأضاف: "سوف نتجه للسعودية يوم 23 يوليو الجاري، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية."

وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون مكشوفة للجهاز الفني، وفريقنا يملك عناصر جديدة في البطولة العربية، والفريق ضم 9 لاعبين جدد استعدادا للبطولة العربية".

واختتم: "التحقيقات التي تم إجراؤها على هامش مباراة الصفاقسي لن تؤثر على الإطلاق على اللاعبين"



الزمالك يتعادل مع فاركو بالجولة الأخيرة بالدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات الدوري الممتاز بالتعادل مع فاركو بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة.الاتحاد المنستيري: سنواجه الزمالك بـ 9 صفقات جدد