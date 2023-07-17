نجم الأهلي السابق: الزمالك كان خارج الخدمة في مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الزمالك كان خارج الخدمة في مباراة القمة أمام الأهلي وهو ما تسبب في الخسارة بنتيجة كبيرة.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :"الزمالك افتقد القوة الضاربة في مباراة القمة أمام الأهلي خاصة الثلاثي شيكابالا وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وكان معظم لاعبيه خارج الخدمة في المباراة".

وتابع: "أوسوريو" مدرب مميز ويجب أن يستمر مع فريق الزمالك في الموسم المقبل والتعاقد مع صفقات قوية لتدعيمه".

خالد جاد الله: الأهلي فاز على المقاولون بأقل مجهود



وعلق خالد جاد الله على فوز الأهلي امام المقاولون برباعية ضمن منافسات بطولة الدوري قائلاً: " من وجهة نظري أن فريق الأهلي فاز على المقاولون العرب الذي كان خارج الخدمة في المباراة وخبرة لاعبي القلعة الحمراء حسمت اللقاء".

وأتم:" إمكانيات الأهلي المادية تؤهله للظفر بأفضل الصفقات هذا الموسم قبل المشاركة في أكثر من بطولة إفريقية ومحلية ".