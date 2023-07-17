شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة أكثر الدول حصدا لبطولة العالم لناشئى الاسكواش برصيد 27 لقبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة العالم لناشئي الاسكواش، التي تستضيفها أستراليا خلال الفترة من 18 إلى 29 يوليو الجاري، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب في المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة في عام 1980.

فردى الناشئين

تتصدر مصر القائمة برصيد 14 لقبا، تليها إنجلترا برصيد 3 بطولات، أستراليا، ماليزيا، بيرو، وباكستان برصيد بطولتين لكل منها.

الأبطال المتوجون باللقب:

أحمد برادة: 1994

أحمد فيظى: 1996

كريم درويش: 2000

رامى عاشور: 2004 - 2006

محمد الشوربجى "تحت العلم المصري": 2008 - 2009

عمرو خالد: 2010

مروان الشوربجى: 2011 - 2012

كريم الحمامى: 2013

مروان طارق: 2017

مصطفى عسل: 2018 - 2019

فردى الناشئات

توجت بطلات مصر بلقب البطولة 13 مرة تليها فى الترتيب إنجلترا برصيد 5 بطولات، أستراليا 3 بطولات، ماليزيا بطولتين، نيوزيلندا والولايات المتحدة بطولة واحدة.

قائمة المتوجين باللقب:

أمنية عبد القوى: 2003

رنيم الوليلى مرتين في: 2005 - 2007

نور الشربينى الوحيدة فى التاريخ التى فازت باللقب 3 مرات أعوام: 2009 - 2012 - 2013

نور الطيب: 2010

حبيبة محمد: 2014

نوران جوهر: 2015 - 2016

روان العربى: 2017 - 2018

هانيا الحمامى: 2019

أمينة عرفى: 2022