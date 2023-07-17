شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة أكثر الدول حصدا لبطولة العالم لناشئى الاسكواش برصيد 27 لقبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة العالم لناشئي الاسكواش، التي تستضيفها أستراليا خلال الفترة من 18 إلى 29 يوليو الجاري، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب في المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة في عام 1980.فردى الناشئين
تتصدر مصر القائمة برصيد 14 لقبا، تليها إنجلترا برصيد 3 بطولات، أستراليا، ماليزيا، بيرو، وباكستان برصيد بطولتين لكل منها.
الأبطال المتوجون باللقب:
أحمد برادة: 1994
أحمد فيظى: 1996
كريم درويش: 2000
رامى عاشور: 2004 - 2006
محمد الشوربجى "تحت العلم المصري": 2008 - 2009
عمرو خالد: 2010
مروان الشوربجى: 2011 - 2012
كريم الحمامى: 2013
مروان طارق: 2017
مصطفى عسل: 2018 - 2019فردى الناشئات
توجت بطلات مصر بلقب البطولة 13 مرة تليها فى الترتيب إنجلترا برصيد 5 بطولات، أستراليا 3 بطولات، ماليزيا بطولتين، نيوزيلندا والولايات المتحدة بطولة واحدة.
قائمة المتوجين باللقب:
أمنية عبد القوى: 2003
رنيم الوليلى مرتين في: 2005 - 2007
نور الشربينى الوحيدة فى التاريخ التى فازت باللقب 3 مرات أعوام: 2009 - 2012 - 2013
نور الطيب: 2010
حبيبة محمد: 2014
نوران جوهر: 2015 - 2016
روان العربى: 2017 - 2018
هانيا الحمامى: 2019
أمينة عرفى: 2022
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز