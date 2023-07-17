شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحدد ضم 6 صفقات لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة بابا فاسيليو، ضم 6 صفقات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وقرر مسئولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، بدء الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الفريق مع المدير الفني بابا فاسيليو عقب ضمان بقاء الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز البنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.