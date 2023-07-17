شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته مع فيوتشر لحسم صفقة محمود مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادى الاهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فيوتشر لحسم صفقة محمود مرعى لصالح القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ليكون اللاعب بمثابة أفضل تدعيم لخط الدفاع الأحمر الذى يعانى من كثرة إصابات محمود متولى.

ودخل محمود مرعي، مدافع فريق فيوتشر، دائرة اهتمام النادي الأهلي، حيث يسعى مسئولو القلعة الحمراء لحسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، إعجابه بمستوى محمود مرعي، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فيوتشر في الموسم الحالي.

وأجرى مسئولو الأهلي مفاوضات خلال الفترة الماضية مع مسئولي فيوتشر للتفاوض حول انتقال اللاعب إلى النادي الأحمر.

محمود مرعي من مواليد 24 أبريل لعام 1998 يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وكذلك مركز الظهير الأيمن، يمتلك الكثير من الإمكانيات والقدرات الفنية ولديه العديد من المميزات مثل القوة في الالتحامات والسرعة والمهارة، ولديه بعض الخبرات اكتسبها في الفترة الماضية.