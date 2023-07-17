شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يرحل عن تدريب سيراميكا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

وقال حلمى طولان، خلال تصريحات إعلامية: "سيراميكا اتفق معي على الرحيل، والإدارة أبلغتني بانتهاء التعاقد، والحمد لله تحقق المطلوب في المهمة التى توليتها ووصلت بالفريق لبر الأمان فى النهاية".

واختتم فريق سيراميكا هذا الموسم بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 16 مباراة والهزيمة في 11 مباراة.