شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتمسك بضم محمد صبحى لمعسكر المنتخب فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمسك البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، بضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في معسكر المنتخب المقبل، استعدادا لمباراتي إثيوبيا الرسمية وتونس الودية.

وتناولت تقارير إعلامية تراجع الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن ضم محمد صبحي، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وأخطائه في مباراة القمة التي خسرها الزمالك برباعية أمام الأهلى.

وأكد فيتوريا لمعاونيه في الجهاز الفني أن تقييم العناصر التي تنضم للمنتخب لن يكون بالقطعة، خاصة أن صبحي هو أصغر حراس المنتخب والذي يعتمد عليه في بناء جديد للمستقبل يمثل المنتخب.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه المعاون، تجهيز تقرير كامل لكل منافس من منافسى المنتخب فى تصفيات كأس العالم، التى تنطلق فى نوفمبر المقبل، بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة متوازنة أبرز ما فيها بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.