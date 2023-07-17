شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلى، بينما التقى الزمالك مع فاركو.

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2