شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: الرحيل من الزمالك لم يكن بيدى والكرة ما فيهاش عواطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى فيوتشر، أن قرار الرحيل عن الزمالك لم يكن بيده، ولكن أزمة إيقاف القيد تسببت فى عدم قيده والرحيل إلى فيوتشر.

وقال عمر كمال عبد الواحد، فى تصريحات خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "انتقلت إلى الزمالك من المصرى فى صفقة انتقال حر، ولكن القيد كان مغلقا فى الزمالك بعد توقيعى، لذلك لم يتم توثيق العقد، فانتقلت إلى فيوتشر فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وكل ما دار حول رجوعى للزمالك من فيوتشر كلام إدارات، ولم يكن لى يد بها ولا توجد عقود بين الناديين".

وأضاف نجم فيوتشر: "اختيار الرحيل من الزمالك لم يكن بيدى؛ بسبب أزمة القيد، واختيارى الانتقال لأى فريق يحسمه فرصتى فى المشاركة، والزمالك لم يفاتحنى للانتقال إلى صفوفه".

وتابع: "تواجدى فى فيوتشر والمشاركة المستمرة ضمنت لى التواجد في منتخب مصر والمشاركة فى البطولة العربية وبطولة أمم أفريقيا وهذه الفترة كانت أسعد أيام حياتى".

واستطرد: "الكرة ما فيهاش عواطف، وكل لاعب ينظر إلى فرص مشاركته سواء فى الأهلى أو الزمالك، وهناك لاعبون أهلاوية يلعبون فى الزمالك والعكس صحيح، الكرة حاليا احتراف".

واختتم عمر كمال عبد الواحد تصريحاته قائلا: "شاركت مؤخرا فى المباريات وأنا مصاب فى الرباط الداخلى وغضروف الركبة وتسبب ذلك فى ابتعادى عن الملاعب لأكثر من 3 أشهر، وعلى ماهر أبويا التانى مش مسألة علاقة مدرب بلاعب نهائى".