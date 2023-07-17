شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الأهلى بشأن مستقبل ميكيسونى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع نادي سيمبا التنزاني للحصول على خدمات الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء إعارة اللاعب لنادي أبها السعودي.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الأهلي وسيمبا التنزاني حول إتمام الصفقة على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، وأوشكت المفاوضات على النجاح، حيث أبدى مسئولو سيمبا استعادة اللاعب الموزمبيقي.

ورفض ميكيسوني أكثر من عرض تلقاه الفترة الماضية بدعوى ضعفها ماليا، وطلب الحصول على قيمة عقده المُتبقي كاملاً مع النادي حتى يرحل دون أزمات.

الأهلي كان قد ضم ميسكوني، من سيمبا التنزاني، الصيف قبل الماضي، لمدة 4 سنوات، ورحل اللاعب الصيف الماضي مُعاراً لنادي أبها السعودي لمدة موسماً.

وفي يناير الماضي رحل ميكيسوني من أبها، لكن النادي السعودي ظل يدفع له راتبه حتى نهاية الموسم الجاري، حيث انتهت الإعارة ليعود اللاعب ويُصبح على قوة الأهلي.

ودخل سيمبا في مفاوضات من أجل استعادة لويس ميكسوني، وحدث خلاف بين بين اللاعب والنادي التنزاني في البداية حول قيمة عقد اللاعب لكن الأمور تحسّنت خلال اليومين الماضية بشكل يُبشّر بعودة ميكيسوني للنادي التنزاني.

ميكيسوني طلب الحصول على راتبه في الموسمين المقبلين لكن الأهلي يرفض هذا الأمر ويسعى لحل الأزمة ودياً ودفع راتب موسم واحد أو إيجاد عرض خارجي للاعب حتى يرحل دون أزمات.

على صعيد آخر، حصل مسئولو الأهلي على توقيع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الساعات الماضية، بعد الاتفاق مع النادي الكوري على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ومن المقرر أن يصل سوزا ووكيل أعماله القاهرة خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي، ثم إعلان الانتقال الرسمي للقلعة الحمراء.

وانضم إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي موسم 2020 قادما من الدوري البرازيلي، حيث بدأ مسيرته في 2014 برفقة نادي كورشوما البرازيلي.

جوستافو سوزا كان قريباً من الانضمام إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية لكن حدث خلاف في بعض الأمور لتفشل الصفقة وقتها قبل أن يُجدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع اللاعب والنادي الكوري وتُكلل المفاوضات خلال اليومين الماضيين.

وشارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة وخاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

وانتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف ، ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.