شكرا لقرائتكم خبر عن زد يحسم التعاقد مع مدافع إنبى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادي زد تعاقده مع محمد إسماعيل، مدافع إنبي، على سبيل البيع النهائي لمدة ثلاثة مواسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز، في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة في الموسم المقبل.

وجاء تعاقد زد مع محمد إسماعيل بناءً على ترشيح مجدي عبد العاطي، المدير الفني، وكذلك اللجنة الفنية بالنادي.

ويعد محمد إسماعيل ثاني الصفقات التي حسمها زد من إنبي بعد جرجس مجدي جناح الفريق البتروزلي المنضم مؤخرا على سبيل الإعارة إلى نادي زد.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.