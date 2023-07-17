أول قرار لـ أوسوريو بعد انتهاء موسم الزمالك فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل، استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك سيد عبد الله "نيمار" في الدقيقة 26 قبل أن يضيف إبراهيما نداى الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 32، وقلص سيف تيرى الفارق لفاركو في الدقيقة 60 قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 52 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة، حصدها من 34 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً، وسكنت شباكه 34.