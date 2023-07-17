شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينشر صورة تجمعه مع بن شرقى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، صورا له تجمعه مع المغربي بن شرقي زميله السابق في القلعة البيضاء، خلال تواجدهما في الإمارات، حيث يتواجد الونش في الإمارات حاليا للخضوع للبرنامج التأهيلي، عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا مؤخرا.

ويتواصل الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بصورة مستمرة مع محمود حمدى «الونش»، مدافع الفريق، للاطمئنان على مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التي يخوضها اللاعب خلال الفترة الحالية بالإمارات.

ويواصل محمود حمدى الونش التأهيل في دبى بالإمارات، للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

وتعد مرحلة التأهيل التي يخوضها الونش هي المرحلة قبل الأخيرة للاعب، والتى سيخوض بعدها مرحلة التأهيل في الملعب، تمهيدا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه في الموسم الجديد.

وكان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، قد أكد أن العملية التي أجراها «الونش» عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى بواسطة المنظار الجراحى، موضحا أن حالة «الونش» مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.