شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفى بصفقة وحيدة فى الهجوم بعد حسم مفاوضات "سوزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الاكتفاء بصفقة وحيدة في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث لا ينوي مسئولو القلعة الحمراء ضم مهاجم صريح بعد حسم صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

وينتظر الأهلي الإعلان عن صفقة سوزا بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل مع النادي الكوري الجنوبي.

وعلى الرغم من أن هناك مهاجمين آخرين تم عرضهم على إدارة الأهلي الأيام الماضية إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر قرر الاكتفاء بالصفقة البرازيلية سوزا في الهجوم على أن تتواصل الجهود الحمراء لتدعيم مراكز أخرى بالفريق.

ويمتلك النجم البرازيلي سوزا سجلًّا مميزًا من الأرقام الخاصة فقد انضم إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي موسم 2020 قادما من الدوري البرازيلي، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادي كورشوما البرازيلي.

وشارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

إجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

ونافس سوزا على هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث حل في المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري.

ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

وانتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف.

ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.