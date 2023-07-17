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أهداف مباريات اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 16 / 7 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف فريق المقاولون العرب نظيره الأهلى، بينما التقى الزمالك مع فاركو.

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة .

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2

تعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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