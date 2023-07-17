شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ركلة جزاء وقرار حاسم من الـvar الأبرز تحكيميا فى لقاء الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مصطفى الشهدى، حكم الدرجة، ظهر بشكل جيد هو رفاقه وتمتع بلياقة بدنية جيدة وشخصية حاسمة ساعدته فى السيطرة على مجريات لقاء الزمالك وفاركو، الذى أقيم مساء الأحد، وانتهى بتعادل الفريقين 2/2، إذ شهدت المباراة تعاونا وظهورا مؤثرا لـ"VAR" مع الحكم وحضورا جيدا للمساعدين، وجاءت أبرز الحالات المؤثرة خلال فعاليات اللقاء كما يلي:

بالنسبة لهدف الزمالك الأول في الدقيقة 26 كان هناك شك في تسلل، لكن الـVAR أكد صحة الهدف باعتبار أن الجزيري، لاعب الزمالك، لم يكن في وضعية تسلل.

وشهدت الدقيقة 28 من عمر اللقاء غيابا مؤثرا لـ"VAR" إذ كانت هناك ركلة جزاء على حاتم سكر نتيجة تدخل عنيف مع لاعب فاركو وليد فرج، ولكن الحكم سمح باستمرار اللعب، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، في الوقت الذى أجرى الـ"VAR"مراجعة صحيحة "التشيك الصامت" على أهداف اللقاء طبقا للبروتوكول، إذ كان هناك شك فى هدف الزمالك الثاني وأن هناك مخالفة على الجزيرى، لكن تقدير الحكم للمخالفات وأنه سمح باستمرار بالالتحام والتنافس العادل على الكرة يؤكد صحة الهدف.

وعن هدف فاركو الثانى في الدقيقة 59 فقد أشار المساعد الثاني إلى تسلل، لكن الـ"VAR" بعد المراجعة الصحيحة وعرض خطوط البيرو أكد صحة الهدف، كما أشار المساعدان إلى 5 حالات تسلل أخرى في توقيت مناسب، وسمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني لمدافع الزمالك حاتم سكر في الدقيقة 94، كما أشهر بطاقتي إنذار لكل من جيفرسون وياسين مرعى طبقا للقانون، وقد أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، كما سيطر الحكم الرابع على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون.



