شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن تفعيل بند شراء أحمد عيد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من صفوف الفريق الأبيض، مؤكداً أن إدارة النادى البترولى أرسلت خطاباً إلى مسئولي الأبيض لإبلاغهم بتفعيل بند الشراء.

وقال مدير الكرة بإنبى، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "العقد الثلاثي مع الزمالك وعيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم".

وأضاف: "يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم".

وتابع:" تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل وصفقاتنا لن تزيد على 5، وكل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية".