شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام حرس الحدود فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة المقاولون العرب، التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل خوض مباراة جديدة أمام حرس الحدود.
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
موعد مباراة الاهلى القادمة أمام حرس الحدود بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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