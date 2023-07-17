شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو : لا أحتاج سامسون وبلحاج فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عدم حاجته لوجود الثنائى أحمد بلحاج والبنينى سامسون أكينيولا، فى صفوف فريقه خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة فاركو بالجولة الأخيرة من الدورى.

وقال أوسوريو: "أحمد بلحاج وسامسون ليس لهما مكان في الفريق ولو قارنتوهما باللاعبين الذين في مركزيهما ستعلمون سر عدم مشاركتهما، وأنا معجب بأحمد عادل ميسي، لاعب الاتحاد السكندري، ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل، استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.