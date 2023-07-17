7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 6-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها اقتراب مسئولى نادى بيراميدز من حسم ملف شراء مصطفى فتحى، لاعب الفريق والمعار من التعاون السعودى.

الزمالك يختتم موسمه فى الدورى بالتعادل مع فاركو 2-2

تعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم ملف شراء مصطفى فتحى، لاعب الفريق والمعار من التعاون السعودى بشكل نهائى، بعد سلسلة من المفاوضات فى الفترة الماضية.

غادر أحمد سيد "نيمار" لاعب فريق الزمالك، مباراة فريقه أمام فاركو في الدقيقة 52 عقب الإصابة ودخل في حالة بكاء فى المباراة الذى تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و شارك أحمد عبد الرحيم " إيشو " بديلا له .

يعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، أن إدارة النادى وقطاع كرة القدم فوجئ بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب النيجيرى "رافائيل إياجو" بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه والتى صدرت منهم واللاعب عقب نهاية الموسم فى الساعات القليلة الماضية، فى الوقت الذى اتخذت فيه إدارة نادى أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادى واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقدة الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهى فى 2025 / 2024.

حسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

حقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كشف نادى السكة الحديد عن التشكيل الجديد للجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول للموسم الجديد بقيادة سامى الشيشينى وأمير عزمى مجاهد.