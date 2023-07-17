شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يتلقى أول هزيمة مع المصرى بعد 9 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، أول هزيمة مع الفريق البورسعيدي، منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق فى 7 مايو الماضي، خلفاً للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، وذلك بعد خسارة المصري أمام سموحة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وقاد عبد الرازق النادي المصري فى 9 مباريات بمختلف البطولات، وجاءت نتائج الفريق البورسعيدي تحت قيادته كالتالي:

ـ كأس مصر

دور الـ 32: الفوز على بترول أسيوط 3/1

دور الـ 16: الفوز على حرس الحدود 3/2

ـ الدوري

المصري والداخلية: 1/1

المصري والاتحاد: 2/1

المصري وغزل المحلة: 1/1

المصري وفيوتشر: 2/0

المصري وفاركو: 3/0

المصري وسموحة: 0/1

ـ كأس الرابطة " الدور نصف النهائي"

المصري وفيوتشر: 0/0

وفاز المصري بركلات الترجيح 3/1

أجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي في الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.