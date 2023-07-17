شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: الزمالك فى حاجة لمهاجم مثل إبراهيموفيتش.. وأبحث عن مدافع سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طلباته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التعادل أمام نادي فاركو في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق.

وقال أوسوريو، في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "طلبت التعاقد مع مدافع لا يوجد مثله نهائيا في الدوري المصري الممتاز ولا المنتخب المصري، أحتاج إلى مدافع أجنبي ذي إمكانيات خاصة، يساعد الفريق في الخروج بالكرة من الدفاع إلى خطوط الوسط والهجوم".

وأضاف مدرب الزمالك: "أحتاج إلى مهاجم صريح في الزمالك له إمكانيات خاصة، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، يكون مثل السويدي إبراهيموفيتش".

وتابع أوسوريو: "بداية من اليوم الفريق سيحصل على إجازة لمدة 5 أيام.. من فضلكم لا أريد أن أتلقى أية اتصالات منكم طوال فترة الراحة، لا يوجد فيكم أي صحفي صديق لي ليتصل مرارا وتكرارا، ولذلك لديكم الآن فرصة لمعرفة أي شيء وأنا جاهز للإجابة على كل الأسئلة".

واستطرد: "أطالب الجمهور بمساندة المواهب المصرية من المدربين في الجهاز الفني إذا كانت هناك مشكلة فالمواجهة معي أنا.. مؤخرا وصلت أفراد الجهاز رسائل غير جيدة بعد مباراة الأهلي، وهم يعرفون العادات والتقاليد المصرية أكثر مني".

وأردف: "مباراة الأهلي والزمالك قمة كبيرة في مصر، ولكن مقارنة بالعالم ليست مثل الكلاسيكو أو ديربي ريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين، وأحترم ذلك، ولكن الكرة المصرية في آخر 30 عاما لا تقارن بما تحدثنا عنه. نحن نلعب كرة قدم هجومية وحديثة مثل مانشستر سيتي".

وواصل: "ما أريد قوله إن في الدوري المصري فريق واحد فقط الذي يفوز مهما كانت الظروف وهو الأهلي، سواء كان الفوز من ركلة ثابتة أو من تحول هجومي".

واختتم أوسوريو تصريحاته قائلا: "يوجد قانون هنا أن الحارس يجب أن يكون مصري الجنسية وأنا أحيي هذا القانون، وأؤكد ضرورة وجود قانون آخر بإلزام كل الفرق بوجود مدافع يلعب بقدمه اليسرى".