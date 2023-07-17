شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا فى البطولة الأفريقية لناشئات السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة ناشئات مع أوغندا فى ثالث مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بتونس فى الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى. وكان المنتخب قد فاز في أول مباراة أمام غينيا، وكذلك تغلب على تونس فى المباراة الثانية.

وتضم قائمة الناشئات اللاعبات فى البطولة كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق.

يذكر أن السلة يشارك في البطولة الأفريقية بمنتخبى الناشئات والناشئين، بينما يشارك في كأس العالم بمننتخب تحت 19 سنة آنسات.