شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: إصابة إمام عاشور ليست مزمنة.. ويحتاج 3 شهور للعودة الي الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن حقيقة الإصابة المزمنة لامام عاشور لاعب الزمالك السابق.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "إمام عاشور كان مصاب إصابة كبير بعدما تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مباراة ودية مع فريق ميتلاند الدنماركي وهذه كانت أول إصابة طويلة في تاريخ إمام عاشور "

واضاف ، "كان هناك تواصل دائم مع نادي ميتلاند وهم يحبون إمام عاشور ويسعون لتعافيه بشكل كامل ومن المفترض لتعافيه يحتاج إمام عاشور ثلاثة أشهر من أجل العودة للملاعب، ولا أستطيع تحديد موعد لعودة إمام عاشور بشكل مُحدد كتاريخ".

وعن حقيقة تعرض إمام عاشور لإصابة مزمنة قال: "هذا النوع من الإصابات يتم الشفاء منه بشكل جيد جدًا وليست مزمنة أو أي شيء كما يتردد".

وواصل: "نراقب تطور تعافي إمام عاشور يومًا بعد يوم، وسيعود قريبًا للملاعب".