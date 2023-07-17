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النصر السعودي يختار بديل المغربي حكيم زياش

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكد تقرير صحفي فرنسي، الأحد، أن النصر السعودي قدم عرضا رسميا لضم أحد نجوم البوندسليجا، لتدعيم صفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن النصر قدم عرضا بقيمة 38 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو إضافات إلى باير ليفركوزن، لضم نجمه الفرنسي موسى ديابي.

وأضافت: "النصر يستهدف ضم ديابي، لتعويض فشل صفقة ضم المغربي حكيم زياش نجم ".

وكان النصر قد اتفق مع تشيلسي واللاعب على المقابل المادي، كما خضع زياش للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة.

وأشارت: "ليفركوزن حدد 55 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديابي، المطلوب كذلك في أستون فيلا".

ويرتبط ديابي بعقد مع ليفركوزن حتى 30 حزيران/يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

ويلعب ديابي صاحب ال24 عاما بصفوف باير ليفركوزن منذ صيف 2019 حيث انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان.

كورة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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