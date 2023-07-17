اخبار الرياضه

عرضان من الدوري المصري لضم طارق حامد من اتحاد جدة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طارق حامد لاعب اتحاد جدة يملك بعض العروض من وكذلك عرضا من أحد أندية وسط الجدول في

إقرأ أيضًا..


 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد يملك عروض من ناديين من الدوري المصري وأحد فرق الوسط بالدوري السعودي"

ميدو يكشف سبب رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة

وأضاف: "نونو سانتو مدرب اتحاد جدة أكد أن طارق حامد خارج حساباته ليس بسبب كانتي ولكن بسبب ضم فابينهو"

واختتم: "هذا يؤكد حديثي لكم عندما قلت أن كانتي ليس بديل طارق حامد في الاتحاد"

في سياق متصل منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا