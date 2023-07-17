محمدعبدالجليل: كولر صنع منظومة قوية لـ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منظومة الأهلي تسير بشكل طيب في الفترة الماضية، مؤكدا أنه على الرغم من مشاركة عناصر شابة أمام المقاولون العرب مثل كوكا وكريستو وكريم الدبيس، فأن الفريق الأحمر فاز برباعية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك أصبح بعيدًا تمامًا وتراجع مستواه بسبب طريقة اللعب، وهناك عناصر شابة كانت جيدة ولكن تم التفريط فيهم وابعادهم".

وأضاف: "كولر صنع منظومة جيدة من اللاعبين وظهر محمد فخري في مركز الظهير الأيمن، بينما الزمالك ظهر بعيدا عن المستوى في الفترة الأخيرة، ولا أعرف كيف لعب أوسوريو بدون وسط ملعب أمام الأهلي".

وأكمل: "الزمالك يحتاج 5 لاعبين دوليين بجانب زيزو وعودة المعارين المميزين مثل حمدي علاء ومحمود علاء واوباما، وحال انضمام محمود حمادة فأن تألقه مع الفريق غير مضمون".

وأتم:"طريقة لعب الزمالك غير مناسبة، شاهدنا فاركو كان من الممكن أن يسجل 4 اهداف في ربع ساعة، الفريق الأبيض يحتاج لغربلة كبيرة، وطالما نعطي مبررات للاعبين فسوف تستمر الخسائر بهذا الشكل، مع ضرورة اعادة الاستقرار الاداري".