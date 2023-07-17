شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد المنستيري التونسى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة للمسابقة، من أجل فتح ملف الاستعداد للبطولة العربية.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

الزمالك × الاتحاد المنستيري ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى والمقررة لها السادسة مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.