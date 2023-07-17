شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالأميرة الأفريقية العاشرة على حساب كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 يوليو 2021، توج الأهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة فى النهائى الذى جمعهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذى أنهاه الفريق الجنوب أفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابى ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية فى الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

وتم اختيار النجم المصري "أفشة" أفضل لاعب في المباراة النهائية، وهذا التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي بلقب البطولة القارية والعاشر فى تاريخه، وهو رقم قياسي حققه المارد الاحمر تحت قيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للفريق، فيما فشل كايزر تشيفز في إحراز اللقب في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال واكتفى بمركز الوصافة.