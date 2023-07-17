شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: لاعبو المحلة أهدروا فرصا كثيرة وأنا حذرت الإدارة من ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة: توليت تدريب الفريق في ظروف صعبة، وكنت أتمنى أن أنجح في استمرار الفريق بدوري الأضواء.

وأضاف خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع برنامج جمهورالتالتة: "التوفيق لم يكن معنا في مباراة البنك الأهلي، ولكن كانت أمامنا فرصة كبيرة في مباراة حرس الحدود وأهدرنا فرصا كثيرة، هناك لاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في الملعب وآخرون لم يؤدوا بالصورة المطلوبة".

وتابع: "كان في علامة استفهام كبيرة على اللعيبة المحترفة اللي معانا، قبل مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود، جاءت لي معلومات أن الوكلاء تحدثوا مع اللاعبين الأجانب وقالوا لهم لو المحلة قعد في الدوري مش هتمشوا، وأنا قلت للاعبين لو قعدنا في الدوري هاتوا عروض وامشوا".

وتابع: "ضيعنا أهداف غريبة في مباراة حرس الحدود، اللعيبة قاصدين، وإحنا حذرنا الإدارة من الكلام ده، المحلة نادي كبير وما يتعملش فيه كده، إحنا نزلنا بفعل فاعل".

واختتم خالد عيد تصريحاته قائلا: "فيه لعيبة كانت عاوزة تضرب اللعيبة المتخاذلين في الفريق بعد مباراة حرس الحدود".