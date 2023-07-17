شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يترقبون قرار إدارة المصرى لحسم مصيرهم قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب خماسي النادي المصري "محمد جريندو، إسلام أبو سليمة، إيزي إيميكا، زياد كمال، ورجب عمران" حسم مصيرهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع النادي البورسعيدي من قبل إدارة النادي، مع اقتراب نهاية عقودهم مع الفريق البورسعيدي.

وتنتهي عقود كل من محمد جريندو، إسلام أبو سليمة، إيزي إيميكا، بنهاية الموسم الجاري، فيما تنتهي إعارة كل من زياد كمال، ورجب عمران، بنهاية الموسم الجاري أيضاً، ومن المقرر عودتهم إلى أنديتهم.

من ناحية أخرى، أجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي في الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة، ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

وخسر النادي المصري بهدف نظيف أمام سموحة في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، والتي جمعت الفريقين مساء السبت.