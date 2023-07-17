شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

من ناحية أخرى، استعاد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى اللاعب الشاب يوسف حمدى الصافى بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة بعد انتهاء رحلته مع بوتيفين الفرنسى.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد عقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات قادمة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الأهلى لتصحيح الأوضاع فى صفوف الكرة الطائرة، بعد خسارة الدورى وكأس مصر الموسم الماضى، وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية.

وتعاقد الأهلي مؤخراً مع مدير فنى من المدرسة الإسبانية قبل بداية الموسم الجديد خلفا لـ محمد مصيلحي الذى تولى المهمة الفنية لفريق بتروجت.