شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد مصير قندوسى مع الأهلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء فى صفوف الأهلي بالموسم المقبل أو رحيله، بعد تلقيه عروضاً للانضمام إلى بعض الأندية، أبرزها نادى شباب بلوزداد الجزائري، الذى يرغب فى عودة اللاعب إلى الدوري الجزائري.

وأحال مسئولو النادي الأهلي ملف الموافقة على إعارة أحمد قندوسي إلى كولر للبت في الأمر، ومنح الإدارة القرار النهائي بشأنه، ويبحث مسئولو النادي الأهلي الموافقة على عرض قندوسي من أجل منح ناديه فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي يجيد اللعب في مركز الهجوم، في ظل وجود مكان شاغر فقط بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو، وهو المخصص للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، بخلاف أن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون فى التعاقد مع جناح أجنبي جديد.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحيفة أن النادي الأهلى دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى سيمبا التنزاني من أجل رحيل جناح الفريق لويس ميكيسوني لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة " Mwanachi " التنزانية، إن إدارة الأهلى توصلت لاتفاق مع إدارة سيمبا لإعادة لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة بنية البيع، على أن يوقع عقدًا مع الاهلى لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميكيسوني سيذهب إلى معسكر الفريق الأسبوع المقبل فى تركيا بعد اكتمال كل شيء يتعلق بالصفقة.

الأهلي ضم ميكيسوني من سيمبا التنزاني الصيف قبل الماضي لمدة 4 سنوات، ورحل اللاعب الصيف الماضي مُعاراً لنادي أبها السعودي لمدة موسم، وفى يناير الماضي رحل ميكيسوني من أبها لكن النادي السعودي ظل يدفع له راتبه حتى نهاية الموسم الجاري حيث انتهت الإعارة ليعود اللاعب ويُصبح على قوة الأهلي.

جدير بالذكر أن ميكيسوني خرج من حسابات الأهلي منذ فترة طويلة، حيث أعير في بداية الموسم الماضي إلى أبها في الدوري السعودي ولكن تم قطع إعارته في يناير ولم يتدرب مع المارد الأحمر مرة أخرى.