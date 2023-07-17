قبل التوقيع لـ الأهلي.. رسالة الزمالك الأخيرة لـ إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن رسالة نادي الزمالك الأخيرة، إلى إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي قبل توقيعه للنادي الأهلي.

وخلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور"، قال ميدو: "الناس محسساني إن الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور من قلب نادي الزمالك".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الزمالك مدخلش في مزاد على إمام عاشور، واللاعب منتقلش من الزمالك للأهلي".

وتابع: "رسالتنا كانت واضحة لإمام عاشور، لو عايز ترجع الزمالك، اطلع وقول واعلنها، لكن اللاعب كانت رسالته واضحة لينا، وقال اللي هيدفع أكتر هروحله، وعشان كدة اختار النادي الأهلي".

واختتم ميدو تصريحاته: "إمام عاشور لاعب مختلف وسوف يفيد الأهلي بالطبع فنيا، لكن الزمالك لم يدخل في مزاد لضم اللاعب".