رسائل كولر بعد رباعية الأهلي في شباك المقاولون بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره المقاولون العرب برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأمس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب الجولة 34 من الدوري الممتاز.





وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه ، ليستعيد الدرع بعد غيابه موسمين متتاليين.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، واستكمال سلسلة الانتصارات المحلية.

وقال المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي أمس عقب اللقاء: "فخور جدًّا بلاعبي الأحمر الذين شاركوا اليوم أمام المقاولون والأداء المثالي الذي قدموه، وسعيد بالمستوى الذي قدمه طاهر محمد طاهر بعد نجاحه في التسجيل وظهوره بصورة رائعة مع باقي زملائه في الفريق".

سياسة التدوير ..

وشدد كولر خلال تصريحاته، على أنه لا يوجد لاعب أساسي أو بديل بالنسبة إليه، وأن جميع اللاعبين الذين شاركوا اليوم سبق أن حصلوا على فرصة في مباريات سابقة ولا يوجد لاعب في القائمة لم يشارك، لافتًا إلى أن تعريف اللاعب الأساسي بالنسبة إليه هو الذي يشارك وقت المباراة فقط، وأنه حرص على تنفيذ سياسة التدوير والتي حققت أهدافها وحافظت على جودة لاعبيه.

وأوضح المدير الفني في تصريحاته أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بعدم الوقوع في أية أخطاء تتسبب في كرات عرضية على الفريق بسبب أطوال لاعبي المقاولون، كما طالب اللاعبين باستغلال الفرص في الشق الهجومي، مشيرًا إلى أن كولر إلى أن لاعبي الفريق في حاجه شديدة للحصول على راحة تامة.

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر أنه دائمًا ما يعقد جلسات مع اللاعبين وقد تشهد قسوة بعض الشيء في الحديث مع بعضهم لتقديم أقصى جهد وتطوير المستوى، وأنه يدرك أن هذا التطور قد يحتاج إلى الوقت ولكن اللاعب أمامه الفرصة والرغبة لتنفيذ تعليماته كمدرب.