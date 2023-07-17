موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق النصر السعودي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره سيلتا فيجو الإسباني، في مباراة ودية قوية تجمعهما في ملعب ألغارفي المقام عليه معسكر العالمي في البرتغال.

ويخوض فريق النصر عدة مواجهات قوية في الفترة الحالية استعدادا للموسم الجديد والذي يفتتحه بالمشاركة في البطولة العربية للأندية، ثم مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

و تذاع مباراة النصر وسيلتا فيجو ، عبر قناة SSC Sport.

ويحل فريق النصر السعودي على رأس المجموعة الثالثة مع الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري.

واستطاع النصر الفوز في وديته الأولى ضد ألفيركا، بثنائية نظيفة ثم فاز في ثاني ودياته على نظيره فارينزي البرتغالي، بخمسة أهداف مقابل هدف.